Дизайн интернет магазина

Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок339 просмотров
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Нужен дизайн интернет магазина, главной страницы (возможно и вторые), 2 - 3 варианта + доработка утвержденного

Оплата по отрсовке конечного результата, сроки сжатые.

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Подробности в ПМ

14 лет назад
kutyk
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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