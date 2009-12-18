Отрисовать макеты для внутренних страниц сайта

http://www.intelecthouse.ru/ http://www.housecontrol.ru/ http://www.intelkey.ru/ http://www.elite-systems.ru/ http://www.x-control.ru/ http://ideal-house.ru/ Вот примеры сайтов конкурентов. Необходим технологичный и необычный дизайн сайта, такой что бы человек выделял его из другой массы сайтов. Что то из этой серии. Сайты разные, но тема одна, умные дома, новые достижения в ...