Разработка дизайна

$100
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок211 просмотров
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Требуется разработка дизайна сметного портала http://cmet4uk.ru

Проект некоммерческий, расходы на дизайн предполагаются в размере до 1,5 - 2 тыс. рублей в месяц.

Весь дизайн сразу не прошу, сам понимаю, за такие деньги никто не возьмётся, но постоянное сотрудничество гарантирую.

Кого интересует - оставляйте контакты.

14 лет назад
semushin
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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