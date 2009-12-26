Разработка дизайна первой страницы сайта

Назначение сайта - на данный момент - интернет-магазин по продаже внутриигровой валюты к играм World Of Warcraft и Eve Online и сопутствующих товаров - cd-key-и, карты оплаты игрового времени, дополнения к игре (add-on-ы).

Примеры иных магазинов по продаже внутриигровой валюты: rpgmoney.ru, wowbank.ru, elfmoney.ru.

Список разделов сайта / информационных блоков 1 страницы:

- покупка игровой валюты / калькулятор (пример в прикрепленном изображении)

- покупка сопутствующих товаров

- блок с принимаемыми способами оплаты

- контактная информация

- онлайн консультант

- новости

- акции и партнерская программа

- авторизация пользователей

- отзывы клиентов

- области для баннеров

- справка (faq).

Требования относительно дизайна:

- элементы должны быть расположены таким образом, чтобы пользователь мог быстро совершить покупку товара, не совершая при этом излишних кликов по меню и страницам.

- цветовая гамма - спокойная. Без кричащих, контрастных или фэнтезийных мотивов. В то же время отражающая игровую направленность сайта и факт того, что это магазин.

- в продаже будет находиться игровая валюта для нескольких игр - изначально для 2 - WoW и Eve Online - предусмотреть смену темы калькулятора при выборе той или иной игры. Также предусмотреть в шаблоне потенциальное добавление количества продаваемых игровых валют.

Укажите, пожалуйста, стоимость и срок разработки.