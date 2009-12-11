Нужен качественный дизайн для хостинг сайта

Требуется разработка дизайна сметного портала http://cmet4uk.ru Проект некоммерческий, расходы на дизайн предполагаются в размере до 1,5 - 2 тыс. рублей в месяц. Весь дизайн сразу не прошу, сам понимаю, за такие деньги никто не возьмётся, но постоянное ...