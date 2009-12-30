Немного дизайна + верстка

Сайт: baffolobill.com

сроки: крайний срок сдачи проекта 30/12/2009

движок: Django

разрешенные js-фреймворки: jQuery только с включенным режимом совместимости (jQuery.noConflict()); использование других библиотек разрешается только в случае внятного доказательства, что без них никак

разрешение экрана: от 1024x768

стоимость: $100 (указывать цену выше указанной без объяснения причин не имеет смысла)

оплата: Яндекс.Деньги

дополнительные требования: минимум изображений в графическом оформлении

замечания:

1) можно менять/удалять имена всех классов и id в исходниках шаблонов;

2) все горизонтальные кнопки/табы должны растягиваться в зависимости от длины текста (это на всякий случай, если кто-то захочет сделать кнопки-изображения);

3) вертикальные кнопки-изображения должны располагаться в поддиректориях в зависимости от языка (/ru/, /en/ и т.п.);

4) для вертикальных кнопок-изображений должны быть предоставлены исходники;

5) шаблоны должны наследовать друг друга согласно следующей схеме:

1. base.html — содержит только doctype, head, body блоки;

2. base_with_menu.html — наследуется от предыдущего, добавляется верхнее меню;

3. base_models3d.html — наследуется от предыдушего, добавляются кнопки «view settings btn», «search mode btn», «catalog mode btn»;

4. catalog_models3d.html — наследуется от предыдущего (3), добавляются необходимые блоки для реализации режима каталога (см. структуру);

5. search_models3d.html — наследуется от (3), добавляются необходимые блоки для реализации режима поиска (см. структуру);

описание:

1) требуется сделать две версии шаблона:

1. стандартная - с использованием вертикального scrollbar'а браузера

2. фиксированная (на всю высоту браузера) — вертикальный scrollbar в блоках mainbody и tree

2) дизайн jQuery.Tabs, jQuery.Dialog, jQuery.Accordion переделать под стиль сайта;

3) дизайн всплывающих окон реализовать в стиле Facebook или Lazyfeed (http://www.lazyfeed.com/)

структура (файлы прикреплены): файлы AI