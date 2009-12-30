Немного дизайна + верстка

http://www.intelecthouse.ru/ http://www.housecontrol.ru/ http://www.intelkey.ru/ http://www.elite-systems.ru/ http://www.x-control.ru/ http://ideal-house.ru/ Вот примеры сайтов конкурентов. Необходим технологичный и необычный дизайн сайта, такой что бы человек выделял его из другой массы сайтов. Что то из этой серии. Сайты разные, но тема одна, умные дома, новые достижения в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: baffolobill.com
сроки: крайний срок сдачи проекта 30/12/2009
движок: Django
разрешенные js-фреймворки: jQuery только с включенным режимом совместимости (jQuery.noConflict()); использование других библиотек разрешается только в случае внятного доказательства, что без них никак
разрешение экрана: от 1024x768
стоимость: $100 (указывать цену выше указанной без объяснения причин не имеет смысла)
оплата: Яндекс.Деньги
дополнительные требования: минимум изображений в графическом оформлении
замечания:
1) можно менять/удалять имена всех классов и id в исходниках шаблонов;
2) все горизонтальные кнопки/табы должны растягиваться в зависимости от длины текста (это на всякий случай, если кто-то захочет сделать кнопки-изображения);
3) вертикальные кнопки-изображения должны располагаться в поддиректориях в зависимости от языка (/ru/, /en/ и т.п.);
4) для вертикальных кнопок-изображений должны быть предоставлены исходники;
5) шаблоны должны наследовать друг друга согласно следующей схеме:
1. base.html — содержит только doctype, head, body блоки;
2. base_with_menu.html — наследуется от предыдущего, добавляется верхнее меню;
3. base_models3d.html — наследуется от предыдушего, добавляются кнопки «view settings btn», «search mode btn», «catalog mode btn»;
4. catalog_models3d.html — наследуется от предыдущего (3), добавляются необходимые блоки для реализации режима каталога (см. структуру);
5. search_models3d.html — наследуется от (3), добавляются необходимые блоки для реализации режима поиска (см. структуру);
описание:
1) требуется сделать две версии шаблона:
1. стандартная - с использованием вертикального scrollbar'а браузера
2. фиксированная (на всю высоту браузера) — вертикальный scrollbar в блоках mainbody и tree
2) дизайн jQuery.Tabs, jQuery.Dialog, jQuery.Accordion переделать под стиль сайта;
3) дизайн всплывающих окон реализовать в стиле Facebook или Lazyfeed (http://www.lazyfeed.com/)
структура (файлы прикреплены): файлы AI
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн (или даже редизайн) сайта С использованием имеющихся материалов и структуры. http://www. Дизайн должен быть простой, но красивый. Необходимо быстро. Нам желательно видеть ссылки на подобные работы, чтобы быстрее выбрать подходящего дизайнера.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется разработка дизайна сметного портала http://cmet4uk.ru Проект некоммерческий, расходы на дизайн предполагаются в размере до 1,5 - 2 тыс. рублей в месяц. Весь дизайн сразу не прошу, сам понимаю, за такие деньги никто не возьмётся, но постоянное ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
Назначение сайта - на данный момент - интернет-магазин по продаже внутриигровой валюты к играм World Of Warcraft и Eve Online и сопутствующих товаров - cd-key-и, карты оплаты игрового времени, дополнения к игре (add-on-ы). Примеры иных магазинов ...Завершен14 лет назад
- $40
Есть 2 сайта на DLE фильмы и софт. нужно добавить в шапках шаблонов празднечно-новогодне настроения с украшениями. Для тех кто сможет сделать быстро и красиво.Завершен14 лет назад
Нужен дизайн интернет магазина, главной страницы (возможно и вторые), 2 - 3 варианта + доработка утвержденного Оплата по отрсовке конечного результата, сроки сжатые. Указывайте цены, сроки. Подробности в ПМДизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно отрисовать PSD-макеты для внутренних страниц сайта. Прототипы страниц существуют пока в экселе. Есть дизайн сайта с блоками, шапкой, футером и т.п. Для центрального (основного) блока сайта нужно отрисовать макет для страницы Регистрации пользователей, Авторизации, Личного ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт с проработанным уникальным дизайном. Необходимо сделать дизайн блога по концепции схожий с дизайном сайта. Также требуется верстка этого дизайна под WordPress. Указывайте цену либо за дизайн+верстку, либо отдельно за дизайн, отдельно за верстку. В предложении обязательно ...Завершен14 лет назад
- $250
Надо нарисовать дизайн и верстка для интернет-магазина на HostCMS в стиле минимализма. Пример того что нравиться: http://www.becompact.ru Есть требования к логике - должно быть удобно, принцип 3 клика без перезагрузки страницы и клиент попадает в нужный раздел, тематика ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Необходим дизайн для сайта. Шаблон (скелет) сайта уже есть. Задание: продумать корпоративный стиль, а также обновить (или вовсе создать новый) логотип. Тематика сайта: комплексное снабжение строительных предприятий. Основное направление: оптовая продажа оснастки для электроинструмента ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад