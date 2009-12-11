Требуется разработать дизайн сайта. Тематика сайта: бесплатные объявления по авто-запчастям.

Требования к дизайну:

1. Дизайн должен быть тянущимся

2. Блочного типа (div)

3. Дизайн строгий (без ярких пятен, округлых границ и т.д.)

5. Пример структуры сайта и реализацию блоков с информацией вы можете посмотреть на сайте http://www.omega.kz (не стоит делать копию данного сайта по цветовой гамме)

6. Меню должно быть простым, в виде: Главная | Объявления | Новости, и т.д.

7. Предусмотреть в дизайне небольшой див, который будет скрываться на некоторых страницах, с ярлычками: Сделать Домашней, Добавить в Избранное, RSS, E-Mail, PDF, Печать (должен быть выдержан один стиль)

8. Шрифт должен быть четким и читабельным (не стоит страдать гигантизмом)

Прошу давать две цены: на сам дизайн и на его верстку в дивах!!!

Контакты:

ICQ: 178-164-168

E-Mail: [email protected]