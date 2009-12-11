Сайт: baffolobill.com сроки: крайний срок сдачи проекта 30/12/2009 движок: Django разрешенные js-фреймворки: jQuery только с включенным режимом совместимости (jQuery.noConflict()); использование других библиотек разрешается только в случае внятного доказательства, что без них никак разрешение экрана: от 1024x768 стоимость: $100 (указывать цену ...
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Требуется разработать дизайн сайта. Тематика сайта: бесплатные объявления по авто-запчастям.
Требования к дизайну:
1. Дизайн должен быть тянущимся
2. Блочного типа (div)
3. Дизайн строгий (без ярких пятен, округлых границ и т.д.)
5. Пример структуры сайта и реализацию блоков с информацией вы можете посмотреть на сайте http://www.omega.kz (не стоит делать копию данного сайта по цветовой гамме)
6. Меню должно быть простым, в виде: Главная | Объявления | Новости, и т.д.
7. Предусмотреть в дизайне небольшой див, который будет скрываться на некоторых страницах, с ярлычками: Сделать Домашней, Добавить в Избранное, RSS, E-Mail, PDF, Печать (должен быть выдержан один стиль)
8. Шрифт должен быть четким и читабельным (не стоит страдать гигантизмом)
Прошу давать две цены: на сам дизайн и на его верстку в дивах!!!
Контакты:
ICQ: 178-164-168
E-Mail: [email protected]
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