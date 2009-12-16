Дизайн сайта для webasyst

Сайт: baffolobill.com сроки: крайний срок сдачи проекта 30/12/2009 движок: Django разрешенные js-фреймворки: jQuery только с включенным режимом совместимости (jQuery.noConflict()); использование других библиотек разрешается только в случае внятного доказательства, что без них никак разрешение экрана: от 1024x768 стоимость: $100 (указывать цену ...
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Нужен дизайн сайта (желательно еще натянуть на скрипт) для интернет магазина webasyst .Тематика :детские автокресла.По функционалу чтоб было похоже на http://www.kidncar.ru/ .Просто и совкусом!Оплата по webmoney.
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