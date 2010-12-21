Необходимо знание: php, mysql, java, smarty, ajax. Требуется небольшая доработка уже готового решения.
Исправить php код
Добрый день ! Имеется движок гос закупок. Есть несколько замечаний по его функционалу.
Движок наверное open source вот ссылка на админ панель. http://zakup.mcsunkar.kz/admin/
http://zakup.mcsunkar.kz/?category=14
1 Закупки идут списком. Первая дата отображается как нужно. а 2 вторые в не очень читабельном формате. Нужно чтобы было видно только дату во всех 3 х столбцах в формате d.m.y
2 У каждой закупки есть дата открытия и дата закрытия. Закупки делятся на активные и завершенные. Из активных в завершенные они попадают по дате. Нужно чтобы закупки попадали в завершенные только после того как проходит дата закрытия. Сейчас алгоритм работает кажется по какой то другой дате.
3 Сейчас во всех категориях закупки делятся на активные и завершенные. А нужно чтобы делились только в категориях с id =13 и с id=14.
Задание очень срочное. Предпочтение срокам.
Выбранный исполнитель
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