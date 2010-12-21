Исправить php код

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Завершен1 заявка111 просмотров

Добрый день ! Имеется движок гос закупок. Есть несколько замечаний по его функционалу.

Движок наверное open source вот ссылка на админ панель. http://zakup.mcsunkar.kz/admin/

http://zakup.mcsunkar.kz/?category=14

1 Закупки идут списком. Первая дата отображается как нужно. а 2 вторые в не очень читабельном формате. Нужно чтобы было видно только дату во всех 3 х столбцах в формате d.m.y

2 У каждой закупки есть дата открытия и дата закрытия. Закупки делятся на активные и завершенные. Из активных в завершенные они попадают по дате. Нужно чтобы закупки попадали в завершенные только после того как проходит дата закрытия. Сейчас алгоритм работает кажется по какой то другой дате.

3 Сейчас во всех категориях закупки делятся на активные и завершенные. А нужно чтобы делились только в категориях с id =13 и с id=14.

Задание очень срочное. Предпочтение срокам.

PHP
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Было очень приятно поработать с Александром. Все сделано в срок и без лишних вопросов ! Спасибо !
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Оплата моментальная.

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kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад