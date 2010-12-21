Исправить php код

Добрый день ! Имеется движок гос закупок. Есть несколько замечаний по его функционалу.

Движок наверное open source вот ссылка на админ панель. http://zakup.mcsunkar.kz/admin/

http://zakup.mcsunkar.kz/?category=14

1 Закупки идут списком. Первая дата отображается как нужно. а 2 вторые в не очень читабельном формате. Нужно чтобы было видно только дату во всех 3 х столбцах в формате d.m.y

2 У каждой закупки есть дата открытия и дата закрытия. Закупки делятся на активные и завершенные. Из активных в завершенные они попадают по дате. Нужно чтобы закупки попадали в завершенные только после того как проходит дата закрытия. Сейчас алгоритм работает кажется по какой то другой дате.

3 Сейчас во всех категориях закупки делятся на активные и завершенные. А нужно чтобы делились только в категориях с id =13 и с id=14.

Задание очень срочное. Предпочтение срокам.