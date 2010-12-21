Сайт знакомств

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Завершен2 заявки106 просмотров

Доброе утро!

Необходимо установить скрипт сайта знакомств.

Joomlove не предлогать, уже стоит не нравится.

От Вас обязательно:

1. Название скрипта

2. Сумма

3. Сроки

14 лет назад
mister_GFF
Артем 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$150
1 день
На редкость отзывчивый и спокойный человек! И судя по всему – профессионал! Огромных успехов и удачи!
Хороший человек ... Знает то что нужно, ставит конкретные цели ... Рекомендую ...

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад