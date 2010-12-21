Доработать админку и фильтр поиска

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Задача следующая:

На сайте есть быстрая, и безглючная админка на пхп с использованием БД, с функцией задания критериев поиска лота Лоты номера гостиниц. Пользователь имеет возможность использовать 3критерия - стоимость, размер, место.

Нужно используя исходники сделать аналог на новом сайте, доработав таким образом - количество критериев увеличивается, а главное стоимость теперь будет калькулироваться на лету - т.е. в админке вводится стоимость конкретных номеров на разные периоды. А когда пользователь, например, выполняет поиск по нужным ему датам сумма показывается с учетом разницы в стоимости на разные даты.

Более детально уточним чуть позже.

Приоритеты к исполнителям: стоимость, срочность, репутация.

PHP
14 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад

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