Доработать админку и фильтр поиска

Задача следующая:

На сайте есть быстрая, и безглючная админка на пхп с использованием БД, с функцией задания критериев поиска лота Лоты номера гостиниц. Пользователь имеет возможность использовать 3критерия - стоимость, размер, место.

Нужно используя исходники сделать аналог на новом сайте, доработав таким образом - количество критериев увеличивается, а главное стоимость теперь будет калькулироваться на лету - т.е. в админке вводится стоимость конкретных номеров на разные периоды. А когда пользователь, например, выполняет поиск по нужным ему датам сумма показывается с учетом разницы в стоимости на разные даты.

Более детально уточним чуть позже.

Приоритеты к исполнителям: стоимость, срочность, репутация.