Блок спецпредложений

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Добрый день.

На сайте существует блок спецпредложений, в котором перелистываются товары.

Блок создаётся при помощи javascript.

Требуется переделать данный блок, завязав на стилях.

Сейчас товары листаются путём подмены "src" у объекта.

Нужно, что б все объекты пула явно присутствовали в html коде, и перелистывание бы происходило при помощи оперирования стилями.

Сайт: http://greenver.ru

(правый верхний блок с цветами)

HTMLJavaScript
14 лет назад
TEXT-MOTOR
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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