r00tGER

Кирилл r00tGER

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Bro, I am pro

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Отзывы заказчиков
Fi-Fi
Лора 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Программа для расчета кухни на заказ
Отлично поработали вместе.Причем ТЗ , как такового не было. Все проговорили, обсудили- сейчас программа почти закончена. Все просьбы о даработках и изменениях принимаются спокойно и адекватно. Честный, знающий,вдумчивый,приятный в общении. Рекомендую!!!
Очень приятно работать с Лорой. Всегда открыта к диалогу. Любые замечания всегда обоснованны и агрументированны. Тот редкий случай, когда работа без ТЗ превращается в приятный конструктивный диалог, а не спор. Рекомендую!
Ответный отзыв
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Узнать IP-адрес через Flash, Java, Silverlight,WMP
Кирилл очень ответственный исполнитель, умеющий решать интересные задачи. Справился на отлично, при этом сам рекомендовал корректные подходы к решению задачи. Является отличным Java разработчиком, знающим свое дело и имеющим большой опыт работы. Рекомендую его к сотрудничеству.
Спасибо Денису за предоставленную возможность поработать над интересным перспективным проектом. Отличный заказчик, всегда готов к диалогу. Приятно работать с человеком, который готов уделять достаточное внимание в процессе разработки. Советую!
Ответный отзыв
proekt458
Михаил 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Простая программа проверки почты
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Отлично поработали!
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
от $40
от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга