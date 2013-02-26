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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
11 лет назад
Отлично поработали вместе.Причем ТЗ , как такового не было. Все проговорили, обсудили- сейчас программа почти закончена. Все просьбы о даработках и изменениях принимаются спокойно и адекватно. Честный, знающий,вдумчивый,приятный в общении. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Лорой. Всегда открыта к диалогу. Любые замечания всегда обоснованны и агрументированны. Тот редкий случай, когда работа без ТЗ превращается в приятный конструктивный диалог, а не спор. Рекомендую!
$500
10 баллов
11 лет назад
Кирилл очень ответственный исполнитель, умеющий решать интересные задачи. Справился на отлично, при этом сам рекомендовал корректные подходы к решению задачи. Является отличным Java разработчиком, знающим свое дело и имеющим большой опыт работы. Рекомендую его к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо Денису за предоставленную возможность поработать над интересным перспективным проектом. Отличный заказчик, всегда готов к диалогу. Приятно работать с человеком, который готов уделять достаточное внимание в процессе разработки. Советую!
$30
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Отлично поработали!
Прикладное ПО
2 отзыва
от $40
от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $100
от 10 дней
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нет отзывов
от $100
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