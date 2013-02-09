Нужен небольшой скрипт

Нужно вытащить из xml файла нужные данные и записать в ноду. СРОЧНО!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт должен добавлять список моих сайтов на просчет на pr-cy.ru, просто добавлять, ничего более.
Т.е., у меня на хосте будет этот скрипт и файл, в котором лежат сайты на просчет (около 2000). Запускаем скрипт, он добавляет сайты в базу pr-cy
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть битрикс, есть его wyziwyg (который для клиентской части, light editor). Проблема - посетители, работающие на макинтоше, не могут вопользоваться этим визивигом. Нужно найти причину проблемы и решение. Знания Битрикс не обязательны, более того - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска 2. Замена простого dropdown на 2ой (выбор основного раздела=>выбор подраздела) 3. Добавление всплывающего списка dropdown (аналогично 2 пункту) 4. Разобраться с тайтлами (выдают порой ненужный текст) Движок сайта - osclass. Более ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброе время суток. Требуется составить ТЗ на разработку социального портала. Так же прикинуть примерное количество сервером для работы при разных нагрузках их стоимость и обслуживание. Так же с выбранным кандидатом планируется дальнейшее сотрудничество.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Не работает калькулятор, а точнее не пишется цифры в поле при вводе с numlock chrome, opera стирает символы http://u.to/IHDdAgЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен слайдер новостей для Форума, сдлеланного на CMS IPB. Подробности письмом.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно доработать админку на php для сайта. Функционал — загрузка картинок и редактирование разделов сайта. imgcookie.com подробности в личкеЗавершен11 лет назад
Нужно завершить проект созданный на фреймворке Yii. Готовность проекта оценивается в 70%. Основное, что не сделано - панель управления. Много разных мелких доработок по сайту. ТЗ на сайт есть. Тематику сайта можно озвучить как сайт по поиску ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Создать клон сайта http://urbanurban.ru/ на wordpress с небольшими переделками (правка верстки по заготовленному макету - надо будет поменять цвета и логотип)Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте В командную работу требуются программисты, обладающие высокими знаниями в web программировании. Оставляйте вашу заявку и мы обязательно её рассмотрим!Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад