Подправить 4 пункта на сайте

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка169 просмотров
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1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска

2. Замена простого dropdown на 2ой (выбор основного раздела=>выбор подраздела)

3. Добавление всплывающего списка dropdown (аналогично 2 пункту)

4. Разобраться с тайтлами (выдают порой ненужный текст)

Движок сайта - osclass. Более подробное тз потенциальному исполнителю

11 лет назад
Rgoldman
Роман 
33 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
год назад