Подправить 4 пункта на сайте

Нужно завершить проект созданный на фреймворке Yii. Готовность проекта оценивается в 70%. Основное, что не сделано - панель управления. Много разных мелких доработок по сайту. ТЗ на сайт есть. Тематику сайта можно озвучить как сайт по поиску ...