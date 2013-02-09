Требуется создать ТЗ на разработку портала

Не работает калькулятор, а точнее не пишется цифры в поле при вводе с numlock chrome, opera стирает символы http://u.to/IHDdAg
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Доброе время суток. Требуется составить ТЗ на разработку социального портала. Так же прикинуть примерное количество сервером для работы при разных нагрузках их стоимость и обслуживание. Так же с выбранным кандидатом планируется дальнейшее сотрудничество.
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