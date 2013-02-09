Требуется создать ТЗ на разработку портала

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Доброе время суток. Требуется составить ТЗ на разработку социального портала. Так же прикинуть примерное количество сервером для работы при разных нагрузках их стоимость и обслуживание. Так же с выбранным кандидатом планируется дальнейшее сотрудничество.

11 лет назад
Msdrago
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад