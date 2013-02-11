Доработка J!1.5 и VM

Веб-программированиеЗавершен1 заявка166 просмотров
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Пациэнт http://tinyurl.com/bgljs93

- Доработать вывод товаров в соответствии с макетом (значки операторов, поправить стиль, текстовое поле с тарифным планом, ссылка "больше номеров за эту цену"). Если возникнут вопросы по макету - готов ответить.

- Сделать поиск по товарам (сейчас только по материалам)

- поправить форму обратной связи (капча глючит)

- доработать корзину (см макет)

Оплата:

- рубли

- эл. платежные системы

- по факту.

11 лет назад
db-identity
Владимир 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
LibertyEmpire
Евгений 
27 летПольша
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Бейкер регулярно на связи, по срокам не подвел, всё сделал. Рекомендую.
Замечательный заказчик, результативно сработались. Рекомендую!
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