Доработка J!1.5 и VM

Пациэнт http://tinyurl.com/bgljs93

- Доработать вывод товаров в соответствии с макетом (значки операторов, поправить стиль, текстовое поле с тарифным планом, ссылка "больше номеров за эту цену"). Если возникнут вопросы по макету - готов ответить.

- Сделать поиск по товарам (сейчас только по материалам)

- поправить форму обратной связи (капча глючит)

- доработать корзину (см макет)

Оплата:

- рубли

- эл. платежные системы

- по факту.