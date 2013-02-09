Разработка рейтинга - агрегатора живого журнала

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Необходимо собрать рейтинг- агрегатор постов живого журнала.

Основные требования:

- выборка по региональной принадлежности автора

- рейтинг топ постов за последний месяц (топ 100)

- топ постов за день (топ 100)

- текущая лента постов блогов указанного региона (алгоритм будет обсуждаться отдельно)

- топ блогеров региона за последние 30 дней

- топ блогеров региона за последние 24 часа

Подробное тз обсуждается индивидуально

11 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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