Исполнитель для поддержки сайтов

Уважаемые фрилансеры. Ищу человека для постоянного сотрудничества. Суть такая. Есть 7 сайтов. Нужно каждый день на каждый сайт вывешивать по одной статье в тему сайта. Заниматься развитием сайтов. Предлагать, и если есть желание программировать новые фишки для сайтов.

В обмен ежемесячная плата + хорошие бонусы по итогам.

Предлагайте свои условия при оплате за МЕСЯЦ вашей работы, в указано\ном выше ключе.

Важно сейчас буду искать кто дешевле, если человек будет адекватно делать работу, возможно значительное увеличение суммы. Если по результатам, человек не сможет делать свою работу, оплачу все потраченные дни исходя из указанной вами суммы.