Разработка проекта на PHP фреймворке Yii/Zend/etc

Уважаемые фрилансеры. Ищу человека для постоянного сотрудничества. Суть такая. Есть 7 сайтов. Нужно каждый день на каждый сайт вывешивать по одной статье в тему сайта. Заниматься развитием сайтов. Предлагать, и если есть желание программировать новые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется адекватный разработчик, программирующий на каком-либо популярном PHP фреймворке. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Удаленная работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или учебы, иначе караул.
Что нужно. Нужна довольно непростая разработка "под ключ", без учета дизайна. Проект представляет из себя рейтинг разных тематических сайтов, разбитых по категориям. У каждого из оных сайтов имеется свой профиль, внутри которого юзеры могут оставить на него отзыв с оценками или же обсудить на мини-форуме (точнее неком подобии чана). Каждый из отзывов проверяется модератором перед публикацией. Каждый из отзывов можно откомментировать. Оценки из каждого отзыва влияют по общий балл сайта. Критерии оценок разнятся в зависимости от категории. У каждого из зарегистрированных юзеров есть карма, которая в свою очередь тоже влияет на балл сайта. На первый взгляд звучит не так уж страшно, но полное ТЗ довольно большое. Много мелочей.
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно вытащить из xml файла нужные данные и записать в ноду. СРОЧНО!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Пациэнт http://tinyurl.com/bgljs93 - Доработать вывод товаров в соответствии с макетом (значки операторов, поправить стиль, текстовое поле с тарифным планом, ссылка "больше номеров за эту цену"). Если возникнут вопросы по макету - готов ответить. - Сделать поиск по ...Завершен11 лет назад
Скрипт должен добавлять список моих сайтов на просчет на pr-cy.ru, просто добавлять, ничего более. Т.е., у меня на хосте будет этот скрипт и файл, в котором лежат сайты на просчет (около 2000). Запускаем скрипт, он добавляет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть битрикс, есть его wyziwyg (который для клиентской части, light editor). Проблема - посетители, работающие на макинтоше, не могут вопользоваться этим визивигом. Нужно найти причину проблемы и решение. Знания Битрикс не обязательны, более того - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска 2. Замена простого dropdown на 2ой (выбор основного раздела=>выбор подраздела) 3. Добавление всплывающего списка dropdown (аналогично 2 пункту) 4. Разобраться с тайтлами (выдают порой ненужный текст) Движок сайта - osclass. Более ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброе время суток. Требуется составить ТЗ на разработку социального портала. Так же прикинуть примерное количество сервером для работы при разных нагрузках их стоимость и обслуживание. Так же с выбранным кандидатом планируется дальнейшее сотрудничество.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Не работает калькулятор, а точнее не пишется цифры в поле при вводе с numlock chrome, opera стирает символы http://u.to/IHDdAgЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен слайдер новостей для Форума, сдлеланного на CMS IPB. Подробности письмом.Завершен11 лет назад
Нужно завершить проект созданный на фреймворке Yii. Готовность проекта оценивается в 70%. Основное, что не сделано - панель управления. Много разных мелких доработок по сайту. ТЗ на сайт есть. Тематику сайта можно озвучить как сайт по поиску ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад