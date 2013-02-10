Есть написанный проблемный плагин, вызывает крах php из за вечной рекурсии функции wp_title, которая из за вечной рекурсии съедает всю память.

Если вы понимаете что такое вечная рекурсия и почему она потребляет всю доступную память и умеете пользоваться профайлером для php смели оставляйте вашу заявку.