Разработка CRM "Учет заказов в СЦ"

Необходимо разработать несколько интерфейсов (Админ, Менеджер, Мастер, Приемка, Дилер) для работы с единой БД, систему авторизации, в каждом интерфейсе несколько отчетов, печать PDF-документов и стикеров на разных принтерах «налету». Разработать модули: учет заказов, касса, перемещения заказов, зарплата, журналы документов. Необходим лог всех действий (в частности, изменение-редактирование). Прикрутить SMS-оповещения при смене статусов заказа и в некоторых других случаях. Разработать мини-скрипт отдающий инфо о состоянии заказа для прикручивания на сайт СЦ. Обеспечить максимальную валидацию вводимых данных, а также действий пользователя. Реализовать удобный WEB-интерфейс приближенный к Win-приложениям с минимальным количеством перезагрузок страниц. При разработке использовать один из популярных JS-фрэймворков (Dojo, Sencha/ExtJS, MooTools, ProtoType и т.д.). Предпочтительно ExtJS (или предлагайте другой фрэймворк с примерами работ). Произвести экспорт начальных данных из Excel таблицы. Естественно, поддержка и дальнейшая доработка/расширение модулей на договорной основе. Обеспечить возможность легкого переноса на другой хостинг. Подробности в ТЗ.

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1. Предлагайте цену за час или проект + сроки;

2. Сколько часов в неделю вы можете работать над проектом;

3. Обязательно примеры работ.

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Как будем работать:

1. Знакомимся внимательно и вдумчиво с ТЗ. Обсуждаем возникшие вопросы.

2. Разрабатываем прототип.

3. Обкатываем 5-7 дней.

4. Уточняем требования, дорабатываем.