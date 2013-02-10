Создание портала сравнения цен

Нужен очень толковый программист или команда для создания портала сравнения цен.

Писать нужно с ноля. Конечно Вы предлагайте как лучше сделать но предпочтение с ноля.

Подробности кандидатам.

Ориентир - onliner.by

Функционал примерно как у сайта донора. Нужна примерная оценка стоимости и сроков.

Если есть примеры подобных работ - Вам преимущество.

Жду предложений.

Бюджет достаточный для данного проекта, но прошу не перегибать, т.к. примерно ориентируюсь в стоимости.