Создание портала сравнения цен

Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает 1.5 года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п 20 000 р в мес при 8 часовой работе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен очень толковый программист или команда для создания портала сравнения цен.
Писать нужно с ноля. Конечно Вы предлагайте как лучше сделать но предпочтение с ноля.
Подробности кандидатам.
Ориентир - onliner.by
Функционал примерно как у сайта донора. Нужна примерная оценка стоимости и сроков.
Если есть примеры подобных работ - Вам преимущество.
Жду предложений.
Бюджет достаточный для данного проекта, но прошу не перегибать, т.к. примерно ориентируюсь в стоимости.
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