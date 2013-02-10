Создание портала сравнения цен

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок131 просмотр
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Нужен очень толковый программист или команда для создания портала сравнения цен.

Писать нужно с ноля. Конечно Вы предлагайте как лучше сделать но предпочтение с ноля.

Подробности кандидатам.

Ориентир - onliner.by

Функционал примерно как у сайта донора. Нужна примерная оценка стоимости и сроков.

Если есть примеры подобных работ - Вам преимущество.

Жду предложений.

Бюджет достаточный для данного проекта, но прошу не перегибать, т.к. примерно ориентируюсь в стоимости.

11 лет назад
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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