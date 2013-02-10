Joomla / JReviews. Сделать два модуля

Здравствуйте,

У нас есть сайт на невероятно крутом компонент JReviews. К сожалению, с этим компонентом работало мало фрилансеров.

Ну так вот, на сайте есть два раздела: Установщики солнечных батарей и Производители солнечных батарей.

У установщиков солнечных панелей выбрано, с какими производителями (брендами) они работают.

Нужно, чтобы когда смотрим страницу с установщиком, то показывается список ссылок на его производителей. А когда смотрим производителя, то показывается список ссылок на установщиков, у которых выбран этот производитель

Перед оценкой стоимости работы можно посмотреть сайт и код компонента. Напишите в личку, если нужно