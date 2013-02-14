Сайт-шаблон на Joomla. Подгонка. Поддержка.

Требуется создать модуль слайдера изображений для сайта на Joomla 2.5 Что хотелось бы увидеть. Пример модуля посмотреть тут: http://www.nordhouse.ru/house-projects/7/k-43 Интересуют сроки. Монетой фирма не обидит.
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после обсуждения общих вопросов и задач, нужно выполнить:
1. Подгонка шаблона под задачи сайта. (изменения меню, логотип, стиль(немного) и доп. расширения)
2. Дальнейшая поддержка сайта (по согласованию сторон).
CMS - Joomla 2.5.6
шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/41252.html
хостинг - reg.ru
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