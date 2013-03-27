Доработка функционала интернет-магазина

после обсуждения общих вопросов и задач, нужно выполнить: 1. Подгонка шаблона под задачи сайта. (изменения меню, логотип, стиль(немного) и доп. расширения) 2. Дальнейшая поддержка сайта (по согласованию сторон). CMS - Joomla 2.5.6 шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/41252.html хостинг - reg.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи по ТЗ можно посмотреть тут:
http://pm.amplitudo.ru/projects/amplitudo/issues?query_id=36
логин: guest
пароль: guest
Раздел задачи, версия 1.9, 14 задач, которые необходимо выполнить. Работа через SVN.
Задачи проранжированы по приоритету выполнения и по категориям.
Сайт, над которым нужно работать:
http://dev.amplitudo.ru/admin.php
логин: guest
пароль: guest
Движок сайта: shop script free lego edition.
В предложений обязательно указывайте срок выполнения текущих задач. Также укажите ваш опыт работы подобного рода.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Задача спарсить все каталоги по адресу http://www.clawsonmotorsports.com/fiche_select.asp?srt=mfg 1.Фактически нужно спарсить их в какой то свой движок, поддерживающий шаблоны, хотя бы header, footer, content, чтобы можно сверху снизу свой какой то контент вставить + авторизация админа 2. Движок ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача - разбирать xml, выводить данные на сайт, на информационные табло. Предполагается нахождение в офисе (Москва, возможно общежитие - обсуждается), т.к. данные и система - совсем закрытые.Закрыт11 лет назад
1. Установка и настройка стандартных модулей PHPfox 2. Разработка и программирование модулей и приложений по ТЗ заказчика В первом пункте чем дешевле, тем лучше Во втором пункте приоритет тем, кто имеет бОльший опыт работы с PHPfox (по ссылкам ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать модуль слайдера изображений для сайта на Joomla 2.5 Что хотелось бы увидеть. Пример модуля посмотреть тут: http://www.nordhouse.ru/house-projects/7/k-43 Интересуют сроки. Монетой фирма не обидит.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходим парсинг Яндекс.Маркета для modx. Суть задачи, автоматическое заполнение tv-параметров на основе указанного наименования товара.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Для разработки калькулятора для расчета стоимости шкафов-купе требуется flash программист и дизайнер. Функционал схожий с http://www.ronikon.ru/act-view/page-260/ . Желательно и дизайнер и программист в одном лице, чтоб выполнить работу под ключ. Но рассмотрим различные варианты. Подробности ...Закрыт11 лет назад
Необходимо создать компонент для Joomla по интерпретации медицинских анализов. На основе нескольких показателей, введенных пользователем, путем заранее заданных интервалов нормы выдается заключение/описание результата. Данный принцип подходит для любого вида анализа. В компоненте должен быть предусмотрен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, У нас есть сайт на невероятно крутом компонент JReviews. К сожалению, с этим компонентом работало мало фрилансеров. Ну так вот, на сайте есть два раздела: Установщики солнечных батарей и Производители солнечных батарей. У установщиков солнечных панелей выбрано, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
На сайте на asp.net, пользователю нужно дать возможность авторизироваться через социальную сеть vk. Также библиотека должна дать возможность работать с аккаутном пользователя, а именно публиковать на стене, получать список его друзей, его фото, музыку и ...Закрыт11 лет назад