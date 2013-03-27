Доработка функционала интернет-магазина

$300
Веб-программированиеЗавершен1 заявка267 просмотров
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Задачи по ТЗ можно посмотреть тут:

http://pm.amplitudo.ru/projects/amplitudo/issues?query_id=36

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Раздел задачи, версия 1.9, 14 задач, которые необходимо выполнить. Работа через SVN.

Задачи проранжированы по приоритету выполнения и по категориям.

Сайт, над которым нужно работать:

http://dev.amplitudo.ru/admin.php

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Движок сайта: shop script free lego edition.

В предложений обязательно указывайте срок выполнения текущих задач. Также укажите ваш опыт работы подобного рода.

11 лет назад
sex-mashine
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
snegokop
Олег 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$300
10 дней
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