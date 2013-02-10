Соцсеть на PHPfox. Установка модулей, программинг

Веб-программированиеЗакрытнет заявок90 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Установка и настройка стандартных модулей PHPfox

2. Разработка и программирование модулей и приложений по ТЗ заказчика

В первом пункте чем дешевле, тем лучше

Во втором пункте приоритет тем, кто имеет бОльший опыт работы с PHPfox (по ссылкам на готовые сайты)

PHP
11 лет назад
vdovol
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт-шаблон на Joomla. Подгонка. Поддержка.

    $250

    после обсуждения общих вопросов и задач, нужно выполнить: 1. Подгонка шаблона под задачи сайта. (изменения меню, логотип, стиль(немного) и доп. расширения) 2. Дальнейшая поддержка сайта (по согласованию сторон). CMS - Joomla 2.5.6 шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/41252.html хостинг - reg.ru

    Joomla
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Плагин для modx

    $50

    Необходим парсинг Яндекс.Маркета для modx. Суть задачи, автоматическое заполнение tv-параметров на основе указанного наименования товара.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка flash калькулятора

    Здравствуйте! Для разработки калькулятора для расчета стоимости шкафов-купе требуется flash программист и дизайнер. Функционал схожий с http://www.ronikon.ru/act-view/page-260/ . Желательно и дизайнер и программист в одном лице, чтоб выполнить работу под ключ. Но рассмотрим различные варианты. Подробности ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание компонента для Joomla

    Необходимо создать компонент для Joomla по интерпретации медицинских анализов. На основе нескольких показателей, введенных пользователем, путем заранее заданных интервалов нормы выдается заключение/описание результата. Данный принцип подходит для любого вида анализа. В компоненте должен быть предусмотрен ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla / JReviews. Сделать два модуля

    Здравствуйте, У нас есть сайт на невероятно крутом компонент JReviews. К сожалению, с этим компонентом работало мало фрилансеров. Ну так вот, на сайте есть два раздела: Установщики солнечных батарей и Производители солнечных батарей. У установщиков солнечных панелей выбрано, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Библиотека для работы с api Вконтакте

    На сайте на asp.net, пользователю нужно дать возможность авторизироваться через социальную сеть vk. Также библиотека должна дать возможность работать с аккаутном пользователя, а именно публиковать на стене, получать список его друзей, его фото, музыку и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание портала сравнения цен

    Нужен очень толковый программист или команда для создания портала сравнения цен. Писать нужно с ноля. Конечно Вы предлагайте как лучше сделать но предпочтение с ноля. Подробности кандидатам. Ориентир - onliner.by Функционал примерно как у сайта донора. Нужна примерная оценка ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист на постоянную работу, удаленно

    $1000

    Требуется программист на постоянную удаленную работу. Просьба веб-студии и тех, кто не готов на долгосрочное сотрудничество, не беспокоить. Требование: php (ООП), mysql, javascript, jquery Умение работать в команде. Умение работать с git. Знание Фреймворка CakePHP и Drupal будет большим плюсом. Быть ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад