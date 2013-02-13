Модальное окно при открытии сайта (html)

Самооткрывающееся при загрузке сайта только один раз одному IP в час (cookie) модальное отцентрированное по сторонам браузера окно (в виде html, чтобы можно было вставить flash) самозакрывающееся по истечении заданного интервала времени (секундомер).

Плагин для модальных окон предлагают тут: habrahabr.ru/post/149109/

В приложении jpg-эскиз и psd-макет

Вы предлагаете стоимость, сроки и (если есть) ссылку на подобную работу.

Я принимаю и оплачиваю сделанную работу с помощью WMR.