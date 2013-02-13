Модальное окно при открытии сайта (html)

Необходимо знание php‚ MySQL‚ XML‚ CSS‚ HTML‚ DHTM‚ теоретические основы реляционных СУБД, MODx Желательно знание javascript, опыт верстки. В настоящий момент времени есть работа: Необходимо доделать сайт на МоDX. Дизайн к сайту прикреплен. Нужно вывести новости, ...
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Самооткрывающееся при загрузке сайта только один раз одному IP в час (cookie) модальное отцентрированное по сторонам браузера окно (в виде html, чтобы можно было вставить flash) самозакрывающееся по истечении заданного интервала времени (секундомер).
Плагин для модальных окон предлагают тут: habrahabr.ru/post/149109/
В приложении jpg-эскиз и psd-макет
Вы предлагаете стоимость, сроки и (если есть) ссылку на подобную работу.
Я принимаю и оплачиваю сделанную работу с помощью WMR.
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