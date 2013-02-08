Переставить слова в строках в алфавитном порядке

Нужен скрипт с помощью которого можно сделать следующие действия:

Имеет n кол-во строк текста:

сколько стоит телефон в магазине

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1. Нужна возможность задать произвольные стоп-слова, которые удалятся из имеющихся строк.

Например стоп-слова «в» и «под», получим строки:

сколько стоит телефон магазине

где купить мышку компьютера

как установить Windows 8

2. Нужна возможность расположить слова в строках в алфавитном порядке. Распределять слова нужно с учетом всех букв слова, а не только первой буквы.

Получим:

магазине сколько стоит телефон

где компьютера купить мышку

8 Windows как установить

Процессы должны быть автономными, т.е. я могу удалить стоп-слова и не запускать процесс перераспределения слов в алфавитном порядке

реализация на php

средний объем файла 5к строк