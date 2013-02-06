Подмена пакетов передающихся на сервер

Есть игра такая DarkOrbit, работает на флешь. К ней есть боты, автолокеры, керкавы, charlesproxy (с пол года работал) и тд... но за эти программы bigpoint банит. Меня интересует такая программка которая будет в 1 экземпляре не заметная для администрации игры, не заметная глазами частникам игры. Вкрации: допустим урон обыкновенными лазерами не 100 а 1000, прочка не теряется от попаданий врагов если остается меньше определенного %, не возможность взять в лог а сам могу взять на автомате, и тд

Интересует ценник за такую программку под виндовс 7х64.

Если мне будет по корману - договоримся)

http://ru5.darkorbit.bigpoint.com собственно игра