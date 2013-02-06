Поубирать ошибки с PHP-сайта

Добрый день. Требуется написание модуля для ВАМШОПА, суть модуля сравнение и поддержание актуальности цены и товара в магазине. Есть урл товара на английском с ценой например, вводим данный урл в доп поле товара, и цена автоматически ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который найдёт ошибки в osCommerce магазине.
ToDo лежит в приложении
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