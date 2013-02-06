Поубирать ошибки с PHP-сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Нужен человек, который найдёт ошибки в osCommerce магазине.

ToDo лежит в приложении

PHP
11 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад