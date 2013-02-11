Сделать расчет расстояний на API Яндекс карт

Доброй ночи!

На Яндекс.картах есть такая фишка - прокладывание маршрутов. Вводится точка А, вводится точка Б, на карте отображается проложенный маршрут, время в пути и т.д.

У нас есть адрес некоторой компании. Понятно, что этот адрес фиксированный, то есть одна точка уже определена. Чего мы хотим?

Пользователь вводит в поле свой адрес на нашей странице сайта. Нажимает кнопку "Проложить путь" и на карте ниже отображается путь, выводится проложенный маршрут.

Цена за эту работу, которую я предлагаю - 3000 рублей. В процессе работы нужно будет продумать кнопочки, форму вывода ну и прочие элементы внятного, адекватного интерфейса.

Обсуждение - приветствуется.