Сделать расчет расстояний на API Яндекс карт

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка160 просмотров
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Доброй ночи!

На Яндекс.картах есть такая фишка - прокладывание маршрутов. Вводится точка А, вводится точка Б, на карте отображается проложенный маршрут, время в пути и т.д.

У нас есть адрес некоторой компании. Понятно, что этот адрес фиксированный, то есть одна точка уже определена. Чего мы хотим?

Пользователь вводит в поле свой адрес на нашей странице сайта. Нажимает кнопку "Проложить путь" и на карте ниже отображается путь, выводится проложенный маршрут.

Цена за эту работу, которую я предлагаю - 3000 рублей. В процессе работы нужно будет продумать кнопочки, форму вывода ну и прочие элементы внятного, адекватного интерфейса.

Обсуждение - приветствуется.

11 лет назад
kariev
Чингиз 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
AHTOH
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
11 лет назад
$100
2 дня
Мы работали с Антоном в самых сложных условиях, без четкого представления финального результата и ясного понимание, как его достичь. Тем не менее, Антон блестяще справился с заданием, предложил много интересных идей, сумел их все реализовать в самые кратчайшие сроки! Если Вам нужен талантливый исполнитель, который сможет реализовать любые задачи, связанные с картами - обращайтесь к Антону!!!!!
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