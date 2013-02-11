Сделать расчет расстояний на API Яндекс карт

Добавить на сайт регистрацию через социальные сети. Обязательное требование чтобы при регистрации пользователь оставлял e-mail в базе. Cайт на самописной CMS. Достаточно регистрации через VK и FB
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Доброй ночи!
На Яндекс.картах есть такая фишка - прокладывание маршрутов. Вводится точка А, вводится точка Б, на карте отображается проложенный маршрут, время в пути и т.д.
У нас есть адрес некоторой компании. Понятно, что этот адрес фиксированный, то есть одна точка уже определена. Чего мы хотим?
Пользователь вводит в поле свой адрес на нашей странице сайта. Нажимает кнопку "Проложить путь" и на карте ниже отображается путь, выводится проложенный маршрут.
Цена за эту работу, которую я предлагаю - 3000 рублей. В процессе работы нужно будет продумать кнопочки, форму вывода ну и прочие элементы внятного, адекватного интерфейса.
Обсуждение - приветствуется.
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