Разработка ТЗ для интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Ищем специалиста для разработки технического задания для интернет-магазина по продаже товаров для спорта и отдыха. Необходимо продумать дизайн главной и внутренних страниц сайта, навигацию, юзабилити, кнопки и их расположение для увеличения продаж.

Также необходимо продумать формы для отправки сообщений, расположение элементов на страницах сайта для быстрого доступа к товарам похожей категории и т.д.

Исполнитель должен иметь опыт в разработке или продвижении подобных проектов, желательно иметь в портфолио работы такого уровня.

При наличии опыта и достойного портфолио возможна реализация дизайна сайта.

11 лет назад
Alina_anweb
Алина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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