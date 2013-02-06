Разработка ТЗ для интернет-магазина

Ищем специалиста для разработки технического задания для интернет-магазина по продаже товаров для спорта и отдыха. Необходимо продумать дизайн главной и внутренних страниц сайта, навигацию, юзабилити, кнопки и их расположение для увеличения продаж.

Также необходимо продумать формы для отправки сообщений, расположение элементов на страницах сайта для быстрого доступа к товарам похожей категории и т.д.

Исполнитель должен иметь опыт в разработке или продвижении подобных проектов, желательно иметь в портфолио работы такого уровня.

При наличии опыта и достойного портфолио возможна реализация дизайна сайта.