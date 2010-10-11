Написать слово за 11 у.е каринкой

$11
ПрочееЗавершен45 заявок2145 просмотров
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#1$11

Нужно красиво написать слово

SportKreker

в картинку на белом фоне, можно использовать два цвета.

размер картинки 350х90

13 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
15 часов назад
13 лет назад
#1
Очень быстро, и очень качественно, а самое главное красиво и креативно. Рекомендую сотрудничать с Ольгой.
Интересный конкурс, моментальная оплата. Благодарю и рекомендую всем сотрудничать с Егором смело! 10 баллов!
Заявки фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
15 часов назад
13 лет назад
#1
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