Простая, монотонная работа в фотошопе на день.

Работа для тех, кто владеет на базовом уровне фотошопом, то бишь, скопировать, вставить, разнести по слоям, выровнять под линейку, написать текст, экспортировать в png и прочие мелочи.

Имеются старые макеты дизайна в png формате (27 штук: страницы и отдельные элементы).

Имеется новый дизайн одной страницы в png формате.

Пример страницы старого макета: http://yarma.kiev.ua/files/yadoshka/Board_1_model.png

Её вид в новом дизайне: http://yarma.kiev.ua/files/yadoshka/2_Board_1_model.png

Задача:

1. В старых макетах переделать вид ссылок, блоков, расположение элементов, размеры текстов и т.д. как на новом дизайне.

2. Все тексты сделать именно текстами (не картинками) такими же, как на макетах.

3. Всё выровнять под линейку.

4. Быть в онлайне skype/icq и периодически высылать переделанные дизайны для мониторинга с моей стороны.

5. Делать правки в рамках базового уровня владения фотошопом.

Условия: сроки можно растянуть максимум на 2 дня.

Без предоплаты.

Оплата за работу в WMZ.