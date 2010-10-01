Нарисовать аватарку для группы Вконтакте

ПрочееЗавершен12 заявок298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема группы – создание сайтов

Прикрепляю пример аватаров, которые нравятся. Нужно что то вроде того.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно)

Оплата только в рублях, предложения в других валютах не рассматриваем.

Предложения без цен не рассматриваем

13 лет назад
Crugko
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
$8
3 дня
Елена отлично справилась с заданием, причем, очень быстро. Прекрасный вкус и чувство стиля. Очень понравилось работать, буду обращаться еще!
Четкая задача, оплата в срок. Спасибо большое за работу. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Проект по электрике и слаботочным сетям

    $1265

    Проектная работа, стадия РП, раздел ЕП(електропостачання та обладнання) +слаботочные сети (пожаротушение сигнализация, пожаротушение кухонного оборудования и молниезащита) ОБЕКТ: солдатская столовая на 500 чел. Проект без согласования, но будет проходить экспертизу. 2 этажа, 1300 м. кв. Бюджет 10000 грн. Свыше 11000 ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменить три картинки с текстом

    На главной странице сайта martynova.com надо изменить (представить варианты и отрисовать после согласования) графические заголовки "о коллегии", "новости" и "публикации". Не устраивает качество отрисовки (шрифт оставить Arial)

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простая, монотонная работа в фотошопе на день.

    $50

    Работа для тех, кто владеет на базовом уровне фотошопом, то бишь, скопировать, вставить, разнести по слоям, выровнять под линейку, написать текст, экспортировать в png и прочие мелочи. Имеются старые макеты дизайна в png формате (27 штук: ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Медиапланирование

    $1000

    Уваждаемые фрилансеры! Нужно заняться медиапланированием компании на 3 месяца! Ориентировка на долговременное сотрудничество. Работали раньше по схеме (в приложении) Цена указана символическая, оплата по договоренности. -------------------------------------------------- Обращайтесь только в ICQ: 557392266 -------------------------------------------------- Всем, кто понятия не имеет, что это, просьба не беспокоить, нужны ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Auto CAD / Turbo CAD

    Здравcтвуйте. Необходимо cконвертировать несколько чертежей (примерно 15) из формата *.tcw (Турбокад/TurboCAD V 15) в формат *.dwg (Автокад/AutoCAD). Стандартный экспорт который делает TurboCAD не подходит. Обращаться только опытным специалистам. Более подробную информацию в виде ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется векторизировать изображения

    $50

    Есть изображения в формате jpg, одноцветные (контурные). Их необходимо векторизировать. Человек нужен, грубо говоря, на постоянку, т.к. имеется частая потребность в векторизации тех или иных изображений. Пример изображения в прикреплённом файле. Давать буду пачками (от 10), ...

    Прочее13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конвертирование рисунка в вектор и доработка

    Нужно перенести изображение в вектор и сделать его трафарет В прикрепленному файлу http://www.sendspace.com/file/okm8x9 нужно добавить снизу текст более меннее крупно (под логотипом) - "шумоизоляция,автозвук". и адрес сайта www.speedy.su (примеры надписей сайта оригинала тут http://www.sendspace.com/file/6e70s1 ) этот векторный файл ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Карты Google

    Нужен человек, у которого есть опыт работы с картами гугл. Только Киев. Доделка сайта, дальнейшая разработка, дальнейшее участие в его жизнедеятельности

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад