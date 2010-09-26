МедиаКит для forexAW.com

Прива,

нужно сделать толковый МедиаКит для сайта forexAW.com

делается данная штука с целью привлечения рекламодателей.

Формат - как обычно в ПоверПоинте, а если по руски: Microsoft PowerPoint

Ответы по ценам/срокам и возможностям писать в ICQ 396-12ноль-12,4

Стиль МедиаКита необходимо соблюдать согласно стиля ресурса.

Структура МедиаКита forexAW.com предполагается следующая:

Какой ресурс, про что он?

Главная страница

Внутренние страницы

Статистика:

- график посещений

- график показов

- график он-лайн

- характеристика запросов - ссылка

- источники трафика - ссылка

- трафик с поисковиков - ссылка

- трафик по регионам - ссылка

- количество страниц сайта

Общий вид главной с указанием зон/цен

Общий вид внутренней с указанием зон/цен

Сервисы:

- новости

- термины

- обучение

- скачиваемое

- чат трейдеров

- видео аналитика

- потоковое радио

- потоковое телевидение

Структура сайта – ссылка (карта)

Контакты

Контакты указаны под правым баннером на forexAW.com

Статистика сайта:

http://www.liveinternet.ru/stat/forexaw.com/sum.html

http://top.mail.ru/visits?id=1256006&period=0&date

Приветствуются согласованные правки структуры и введение новой информации.

Самому изобретать МедиаКит времени нету,

поэтому хотелось бы поручить данное не очень дело кому-ниюудь,

заплатив небольшие деньги, за относительно небольшую работу.

Нужны идеи и решения по данной работе.

Ответы по ценам/срокам и возможностям писать в ICQ 396-12ноль-12,4