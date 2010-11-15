Оформление группы ВКонтакте

ПрочееЗавершен5 заявок252 просмотра
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Требуется редизайн группы ВКонтакте

http://vkontakte.ru/club11484997

Просьба скидывать ссылки на свои работы.

13 лет назад
Volzok
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
$20
4 дня
Отличный дизайнер. Можно полностью положиться на ее вкус. Очень внимательно относится к клиенту.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, дельные комментарии. Оплата в срок. Рекомендую!
1max94
Максим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$15
1 день
Хороший заказчик, обьяснил всё доступно и понятно. Работать с ним в одно удовольствие =) Рекомендую!
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