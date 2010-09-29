Редактирование телефона на сайте

Нужно изменить название в логотипе формата .ai и пару надписей
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Есть сайт dogstyle.su - необходимо в шапке и в футере сайта исправить телефон на 8(916)118 20 36
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