Проект специально для FanDes

$30
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка135 просмотров
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Сделать шаблон для дле.

15 лет назад
zorin
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$1
1 день
Отлично всё сделал. Всё четко. Шаблон хорош! Знает с чем работает. Пунктуален. Вменяем=) Советую всем работодателям данного фриллансера!
Все прошло успешно. Оплата во время
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