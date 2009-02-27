Дизайн сайта kiwi-kiwi

# 1 — $

Добрый день.

Есть логотип компании: http://kiwi-kiwi.ru/kiwi-kiwi.png

Под него нужно сделать сайт под ключ.

Фирма будет заниматься продвижением сайтов.

Ну и попутно их созданием.

Поэтому вполне возможно, что лучшему фрилансеру будут и далее заказы.

Бюджет 2000 рублей.

Конкурс проходит на макет, однако у победителя будет заказан сайт "под ключ", т.е. с вёрсткой.