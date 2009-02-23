Дизайн веб-сайта и мобильного приложения

Требуется дизайнер для реализации проекта:

Сайт телекоммуникационного сервиса плюс дизайн приложение этого сервиса под мобильные телефоны

Сайт - содержит ряд разделов (~6), личный кабинет, есть сайт-образец,

с которого надо взять функционал.

По сути, надо повторить существующий сайт, но с новым дизайном.

Тот же функционал надо продублировать для дизайна приложения под мобильные телефоны.

Графику надо разработать в векторе (Corel, Adobe Illustrator). Есть приложение-образец,

с которого надо взять функционал!

Если интересно, сразу пишите на avoloschuk(at)fairwaydev.com, или в скайп - volandskype1.

По скайпу или email-y я предоставлю все детли, дам ссылки на сайты и на приложение образец.

В теле письма или в резюме, пожалуйста, укажите уровень ожидаемой компенсации и Ваше портфолио\резюме