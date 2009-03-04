Дизайн магазина детских товаров

ТЗ для дизайнера:

Дизайн должен быть легкий, приближенным к WEB2.0. не нужно особых изысков, все должно быть выглядеть приятно и легко.

Цветовая гамма в "легких" тонах.

Подумать о расположении блоков, возможно вы найдете более приемлемые для дизайна варианты. Движок в стадии написания, поэтому в этом можно рулить практически как угодно.

__http://kotleopold.ru

1. Шапка. Изображение кота леопольда в виде логотипа, слоган, оформление ссылок в шапке, иконки. Удачно воткнуть форму поиска

2. Меню категорий. Симпатично оформить левое меню С учетом раскрываемости его.

3. Главная страница. Оформить вводную информацию, подумать как лучше расположить блоки "Новинки" и "Распродажа". Размер картинок в данных блоках может быть предоставлен в 3 вариантах (исходя из дизайна, по Вашему усмотрению). В настоящий момент, показан вариант с самыми маленьким размером изображений товаров.

4. Подвал. Оформить ссылки, возможно какую нибудь изюминку дизайна вставить (к примеру)

5. Под менюшкой оформить блок с анонсом полезной информации.

6. Нарисовать иконку ico для сайта

7. Порезать дизайн.

Ценовая политика: бюджет ограничен, 100wmz Срок до 7 дней

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