Дизайн магазина детских товаров

$100
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки294 просмотра
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ТЗ для дизайнера:

Дизайн должен быть легкий, приближенным к WEB2.0. не нужно особых изысков, все должно быть выглядеть приятно и легко.

Цветовая гамма в "легких" тонах.

Подумать о расположении блоков, возможно вы найдете более приемлемые для дизайна варианты. Движок в стадии написания, поэтому в этом можно рулить практически как угодно.

__http://kotleopold.ru

1. Шапка. Изображение кота леопольда в виде логотипа, слоган, оформление ссылок в шапке, иконки. Удачно воткнуть форму поиска

2. Меню категорий. Симпатично оформить левое меню С учетом раскрываемости его.

3. Главная страница. Оформить вводную информацию, подумать как лучше расположить блоки "Новинки" и "Распродажа". Размер картинок в данных блоках может быть предоставлен в 3 вариантах (исходя из дизайна, по Вашему усмотрению). В настоящий момент, показан вариант с самыми маленьким размером изображений товаров.

4. Подвал. Оформить ссылки, возможно какую нибудь изюминку дизайна вставить (к примеру)

5. Под менюшкой оформить блок с анонсом полезной информации.

6. Нарисовать иконку ico для сайта

7. Порезать дизайн.

Ценовая политика: бюджет ограничен, 100wmz Срок до 7 дней

Оплата ПОСЛЕ выполнения заказа!

15 лет назад
dvd
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
31 отзыв
Выбранный исполнитель
seele085
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Все чаще и чаще убеждаюсь, что женский пол более ответственен в своей работе, нежели мужской, а исполнитель Светлана яркое тому подтверждение :). Думаю, еще поработаем в дальнейшем. Успехов! И спасибо за работу!
Отличный заказчик, четко ставит требования и умеет конструктивно критиковать. Приятный человек в общении с хорошим чувством юмора :)
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