Дизайн магазина детских товаров

Есть подробное Т.З. Ищется хороший дизайнер и верстальщик под джумлу. В условиях "крысиса" хочется уложиться в минимальную сумму. Присылайте портфолио, свяжусь по асе, вышлю Т.З.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ для дизайнера:
Дизайн должен быть легкий, приближенным к WEB2.0. не нужно особых изысков, все должно быть выглядеть приятно и легко.
Цветовая гамма в "легких" тонах.
Подумать о расположении блоков, возможно вы найдете более приемлемые для дизайна варианты. Движок в стадии написания, поэтому в этом можно рулить практически как угодно.
1. Шапка. Изображение кота леопольда в виде логотипа, слоган, оформление ссылок в шапке, иконки. Удачно воткнуть форму поиска
2. Меню категорий. Симпатично оформить левое меню С учетом раскрываемости его.
3. Главная страница. Оформить вводную информацию, подумать как лучше расположить блоки "Новинки" и "Распродажа". Размер картинок в данных блоках может быть предоставлен в 3 вариантах (исходя из дизайна, по Вашему усмотрению). В настоящий момент, показан вариант с самыми маленьким размером изображений товаров.
4. Подвал. Оформить ссылки, возможно какую нибудь изюминку дизайна вставить (к примеру)
5. Под менюшкой оформить блок с анонсом полезной информации.
6. Нарисовать иконку ico для сайта
7. Порезать дизайн.
Ценовая политика: бюджет ограничен, 100wmz Срок до 7 дней
Оплата ПОСЛЕ выполнения заказа!
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