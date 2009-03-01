Шаблон для adult сайта (для DLE)

Нужен готовый шаблон для adult сайта под движек DLE.

Что нужно:

1) разработка дизайна и передача его в формате *.tpl,*.css или .psd

2) подгон дизайна под DLE 7.5

3) цветовая гамма: красный / оранжевый / черно-серый

4) обязательное присутствие эротических элементов в шапке / оформлении (и желательно добавить смартфон или КПК так как контент сайта адаптирован под мобильные устройства (мобильные, КПК, iPod и т.д.)

Буду благодарен за помощь! Например что то типа http://eroxxx.info/