Всем доброго дня!

Необходимо сделать дизайн для городского портала. Пишите сюда свои цены и предложения. Сразу предупрежу - сайт делается на чистом энтузиазме и буджет разработки очень мал.

Все предложения пишите сюда или в личные сообщения.