Нужен очень качественный дизайн социальной сети для создателей игр MakeGame.ru. Определённых критериев нет, но web 2.0 и подобные стили - наиболее уместны. Из сайтов, которые нравятся: Mozilla, Хабр, WebSilver. Блоки можете менять местами, но сохранить в ...
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Всем доброго дня!
Необходимо сделать дизайн для городского портала. Пишите сюда свои цены и предложения. Сразу предупрежу - сайт делается на чистом энтузиазме и буджет разработки очень мал.
Все предложения пишите сюда или в личные сообщения.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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