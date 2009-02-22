Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок454 просмотра
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Всем доброго дня!

Необходимо сделать дизайн для городского портала. Пишите сюда свои цены и предложения. Сразу предупрежу - сайт делается на чистом энтузиазме и буджет разработки очень мал.

Все предложения пишите сюда или в личные сообщения.

Дизайн сайта
15 лет назад
x-spamer
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
yakor497
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$1
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно было работать с этим заказчиком, четко ставит задание, знает чего хочет, выполняет свои обещания. Сотрудничество с ним будет продолжено.
geee
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
3 дня
Александр молодчина! Нарисовал мне отличный дизайн за низкий бюджет. Вошёл в моё положение за что я его очень благодарю! Заказывайте дизайн у Александра - не пожалеете!
Отличный заказчик, все подробно разъяснил, описал основную цель. Всегда был на связи и подробно отвечал на все интересующие вопросы. В общем всем рекомендую этого заказчика, отличный человек ;)