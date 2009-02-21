Дизайн социальной сети игроделов MakeGame.ru

$500
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка1092 просмотра
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Нужен очень качественный дизайн социальной сети для создателей игр MakeGame.ru. Определённых критериев нет, но web 2.0 и подобные стили - наиболее уместны.

Из сайтов, которые нравятся: Mozilla, Хабр, WebSilver. Блоки можете менять местами, но сохранить в том или ином виде их нужно (см. MakeGame.ru)

15 лет назад
Teplenew
Максим 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
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Нет заявок фрилансеров