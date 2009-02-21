Дизайн социальной сети игроделов MakeGame.ru

# 1 — $

Нужен очень качественный дизайн социальной сети для создателей игр MakeGame.ru. Определённых критериев нет, но web 2.0 и подобные стили - наиболее уместны.

Из сайтов, которые нравятся: Mozilla, Хабр, WebSilver. Блоки можете менять местами, но сохранить в том или ином виде их нужно (см. MakeGame.ru)