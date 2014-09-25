Приватный проект для Сергеенко Андрея

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок319 просмотров
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Нужен дизайн сайта 'сайтовой' тематики по ТЗ.

15 лет назад
Kichee
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
boobajah
Андрей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$125
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, четко ставит задание. Буду продолжать сотрудничество. Всем рекомендую.