Сделать шаблон для Shop-Script

Необходимо разработать нехитрый дизайн для украинского отделения компании http://www.socomec.com Нужно чтоб цвета были теже. строгий дизайн. Строгий но симпотичный! Бюджет до 50-60 у.е.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для Shop-Script Webasyst необходимо сделать шаблончик. Возможно на основе текущих входящих в комплект. Магазин игровых приставок. + Поправить отображения списка спецпредложений. Icq 49459173три
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