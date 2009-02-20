Сделать шаблон для Shop-Script

$30
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Для Shop-Script Webasyst необходимо сделать шаблончик. Возможно на основе текущих входящих в комплект. Магазин игровых приставок. + Поправить отображения списка спецпредложений. Icq 49459173три

15 лет назад
dimushock-ru
Dimushock Павел 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад