Нарисовать шаблон для ДЛЕ, а точнее изменить наст.

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть шаблон, взяв его за основу блоков, нарисовать другой. Задание дам в личку.

Плюс изменить в шаблоне Джумлы одно слово. Исходник есть.

15 лет назад
Osho_ru
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)