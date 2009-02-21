Приватно для ShadowDancer

$15
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка102 просмотра
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15 лет назад
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
Red_Witch
Dancer 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$15
1 день
Сделано было быстро. Полностью по ТЗ, поэтому правки даже не понадобились. Советую тем, кто ценит своё время и нервы. Будем работать дальше.